Era Madre Natura di ‘Ciao Darwin 5’: oggi a 35 anni lentiggini e bellezza mozzafiato [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) lentiggini sul volto, bellezza eterea e lunghi e sinuosi capelli scuri. Lei è Flaminia Romeo, ex Madre Natura che ha interpretato tale ruolo durante la quinta edizione di ‘Ciao Darwin’. Di origine veronese; Flaminia approda nel programma Mediaset condotto da Bonolis e Laurenti nel 2007 a soli 22 anni. Classe 1985, la sua carriera è iniziata grazie ai consigli dati da amici e genitori; i quali l’hanno sempre considerata come una bellissima ragazza delle forti qualità fisiche e caratteriali. Ed infatti ecco che, dopo diversi shooting FOTOgrafici, la Romeo approda sul palco di ‘Ciao Darwin – L’anello mancante’ alternandosi allora con l’amica, nonché collega Agné ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 ottobre 2020)sul volto,eterea e lunghi e sinuosi capelli scuri. Lei è Flaminia Romeo, exche ha interpretato tale ruolo durante la quinta edizione di ‘Ciao’. Di origine veronese; Flaminia approda nel programma Mediaset condotto da Bonolis e Laurenti nel 2007 a soli 22. Classe 1985, la sua carriera è iniziata grazie ai consigli dati da amici e genitori; i quali l’hanno sempre considerata come una bellissima ragazza delle forti qualità fisiche e caratteriali. Ed infatti ecco che, dopo diversi shootinggrafici, la Romeo approda sul palco di ‘Ciao– L’anello mancante’ alternandosi allora con l’amica, nonché collega Agné ...

