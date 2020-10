Enciclica Francesco, le accuse di sessismo per il titolo ‘Fratelli tutti’ (Di sabato 3 ottobre 2020) Non bastano i problemi legati alla gestione economica del patrimonio in Vaticano e le accuse a Papa Francesco di essersi fatto circondare da persone che non hanno a cuore gli interessi della Chiesa. Negli ultimi giorni, il pontefice deve affrontare anche alcune proteste legate al titolo della prossima Enciclica Francesco, che il papa ha scelto di titolare Fratelli tutti. Per alcune organizzazioni cattoliche e per alcuni teologi, infatti, il titolo sarebbe sessista, dal momento che escluderebbe la componente femminile dall’appello che il papa rivolge all’intera umanità per chiedere unità in questo periodo di pandemia causato dal coronavirus. LEGGI ANCHE > L’attacco sovranista a Papa Francesco perché «utilizza ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 ottobre 2020) Non bastano i problemi legati alla gestione economica del patrimonio in Vaticano e lea Papadi essersi fatto circondare da persone che non hanno a cuore gli interessi della Chiesa. Negli ultimi giorni, il pontefice deve affrontare anche alcune proteste legate aldella prossima, che il papa ha scelto di titolare Fratelli tutti. Per alcune organizzazioni cattoliche e per alcuni teologi, infatti, ilsarebbe sessista, dal momento che escluderebbe la componente femminile dall’appello che il papa rivolge all’intera umanità per chiedere unità in questo periodo di pandemia causato dal coronavirus. LEGGI ANCHE > L’attacco sovranista a Papaperché «utilizza ...

vaticannews_it : #3ottobre Alla vigilia della festa di San Francesco, #PapaFrancesco si reca nel pomeriggio ad #Assisi dove firmerà,… - ASmerilli : Il 3 ottobre, Papa Francesco firmerà ad Assisi la sua nuova enciclica #Fratellitutti, che ha come temi centrali la… - repubblica : Via dagli scandali. Francesco oggi ad Assisi per firmare l'enciclica 'Fratelli tutti' - giornalettismo : Ma il titolo è una citazione di San Francesco che #PapaFrancesco ha preferito non modificare #FratelliTutti - MichelineModde : RT @francescoassisi: Aspettando 'Fratelli tutti', la terza enciclica, il tema della fratellanza è già stato al centro delle ultime udienze… -