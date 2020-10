Empoli-Monza streaming e diretta tv, dove vedere il match di Serie B oggi (Di sabato 3 ottobre 2020) Empoli-Monza si gioca oggi sabato 3 ottobre alle 16.15 per la seconda giornata di Serie B. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria all'esordio contro il Frosinone, gli ospiti, invece, non sono andati oltre il pari per 0-0 contro la Spal. C'è grande attesa per questa partita che potrebbe già dare un piccolo segnale al campionato cadetto.Empoli-Monza, le probabili formazionicaption id="attachment 1029361" align="alignnone" width="594" Monza (Getty Images)/captionIn attesa di capire quando i brianzoli potranno vedere all'opera il neo arrivato Kevin Prince Boateng, ecco le possibili formazioni delle due squadra. I padroni di casa faranno affidamento su Brignoli in porta. Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic in difesa; Ricci, Stulac, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020)si giocasabato 3 ottobre alle 16.15 per la seconda giornata diB. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria all'esordio contro il Frosinone, gli ospiti, invece, non sono andati oltre il pari per 0-0 contro la Spal. C'è grande attesa per questa partita che potrebbe già dare un piccolo segnale al campionato cadetto., le probabili formazionicaption id="attachment 1029361" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionIn attesa di capire quando i brianzoli potrannoall'opera il neo arrivato Kevin Prince Boateng, ecco le possibili formazioni delle due squadra. I padroni di casa faranno affidamento su Brignoli in porta. Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic in difesa; Ricci, Stulac, ...

