Elodie | sotto il vestito rosso niente | Schiena scoperta fino alla censura

(Di sabato 3 ottobre 2020) Lei è una delle donne più talentuose e belle del panorama musicale italiano. Voce cristallina, questa estate è balzata in cima alle classifiche della musica italiana grazie al singolo Ciclione, scritto con Tagagi e Ketra.Patrizi è amatissima dal grande pubblico, non sono per le sue doti canore, ma anche per la sua simpatia … L'articoloilproviene da www.meteoweek.com.

Diregiovani : ?? @Elodiedipa canta 'sotto la Luna' nel nuovo film d'animazione @NetflixIT #OverTheMoon - Il fantastico mondo di Lu… - maniconio : @polifosfazenri A tanto così nel dire che sono ironici sotto a ogni risposta con la fancam di Elodie -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie sotto

ControCopertina

Elodie Patrizi è amatissima dal grande pubblico, non sono per le sue doti canore, ma anche per la sua simpatia e la sua semplicità. La bellezza di Elodie Patrizi In uno scatto pubblicato sul suo ...Diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar Glen Keane, Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria arriva il 23 ottobre su Netflix ...