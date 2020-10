Elmas positivo | si chiude il giorno orribile dei positivi in Serie A

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 3 ottobre 2020) In una giornata campale per i tamponiin Italia, le brutte notizie arrivano anche dal mondo del calcio. Già questa mattina, si annotavano altri tre calciatori del Genoa con il coronavirus, una notizia immediatamente seguita da un tamponeanche nel gruppo squadra dell’Atalanta. Con– si tratta del secondo centrocampista del Napoli dopo la notizia di Zielinski nella giornata di ieri – siil 3 ottobre delle analisi nellaA italiana. LEGGI ANCHE > In un, il Genoa ha rilevato 12 tesserati, la giornata terribile dei tamponi inA L’unico effetto di tutto questo? Il rinvio di Genoa-Torino proprio ...