Elisabetta Gregoraci | “Briatore ha cercato di ostacolarmi nel mio lavoro” | ma Denny Mendez non sarebbe d’accordo

Leggi su biccy

(Di sabato 3 ottobre 2020)ieri sera al Grande Fratello Vip ha risposto per le rime all’intervista che Flavio Briatore ha rilasciato contro di lei al Fatto Quotidiano. “Io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore, non ho mai smesso di lavorare, e tutte le volte che si arrabbiava e hamagari dinel mio lavoro io sono sempre andata dritta per la mia strada, mi dispiace che lui abbia fatto questo tipo di intervista perché io non ho mai aperto bocca in questi anni perché gli voglio un gran bene e penso che certe cose debbano rimanere affari nostri, ma come vedi parte sempre da parte sua. Non mi vergogno ad andare a tagliare nastri né tantomeno a stare con questi ragazzi che sono stupendi! Se ne facesse una ragione!”. Dichiarazione che sicuramente non ...