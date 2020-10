Elettra Lamborghini e Afrojack | sapete quanto sono costate le fedi nuziali? Il prezzo è da togliere il fiato

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il giorno tanto atteso è passato da una settimana.si è ufficialmente sposata concon una cerimonia da sogno. Adesso si sta godendo un bellissimo viaggio a Cipro in compagnia di suo marito. Si è parlato di alcuni costi legati alla cerimonia e ai vestiti da sposa, ma per il momento non erano ancora circolate le cifre sulleindossate durante le nozze. Ed ecco che è venuta fuori tutta la verità, con undestinato a fare decisamente scalpore. Lestate bellissime. Ma prima di dirvi tutto, vi ricordiamo che nei giorni scorsi si è parlato moltissimo anche del bellissimo regalo di papà Tonino. Attraverso le storie Instagram ...