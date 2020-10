Elettra Lamborghini, a Verissimo il racconto delle nozze: “Piangevo e tremavo” (Di sabato 3 ottobre 2020) Fresca sposina, Elettra Lamborghini è ospiti a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin. Reduce dal matrimonio con il dj Afrojack, la ‘twerking-queen’ per eccellenza racconta le celebrazioni delle nozze e tutte le emozioni della cerimonia. Elettra Lamborghini a Verissimo a pochi giorni dal ‘sì’ Il 26 settembre 2020 è una data speciale per Elettra Lamborghini. La cantante è infatti salita all’altare assieme al dj Afrojack per pronunciare il fatidico ‘sì’. Teatro della celebrazione delle loro attesissime nozze il lago di Como, in cui si sono consumati ricevimento e festeggiamenti vari. È un periodo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Fresca sposina,è ospiti anello studio di Silvia Toffanin. Reduce dal matrimonio con il dj Afrojack, la ‘twerking-queen’ per eccellenza racconta le celebrazionie tutte le emozioni della cerimonia.a pochi giorni dal ‘sì’ Il 26 settembre 2020 è una data speciale per. La cantante è infatti salita all’altare assieme al dj Afrojack per pronunciare il fatidico ‘sì’. Teatro della celebrazioneloro attesissimeil lago di Como, in cui si sono consumati ricevimento e festeggiamenti vari. È un periodo ...

trash_italiano : ZIA MALGY CHE TWERKA CON PEM PEM INSIEME AD ELETTRA LAMBORGHINI. MA IO AMO QUESTO PROGRAMMA. #namethattune - bananawithpois : RT @teamtrashissimo: Elettra Lamborghini che parla di darla e non darla alle 16 del pomeriggio su canale 5 è il mio spirito guida #verissimo - hosieary : RT @NicoloC__: Elettra Lamborghini, primi minuti di intervista: 'Il segreto del mio matrimonio è stato questo: non gliel'ho data subito'. S… - SimonaCroisette : RT @valeriiaaaa__: “il 2020 è una bella cagata” -Elettra Lamborghini Voce del popolo #Verissimo - SimonaCroisette : RT @NicoloC__: Elettra Lamborghini, primi minuti di intervista: 'Il segreto del mio matrimonio è stato questo: non gliel'ho data subito'. S… -