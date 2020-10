E’ uscita la nuova, sorprendente serie fantasy targata Skybound (Di sabato 3 ottobre 2020) REAVER: sei ceffi per il futuro del fantasy. È uscito SEI GUERRIERI PER UN INFERNO, il primo volume della nuova serie Skybound scritta da Justin Jordan e disegnata da Rebekah Isaacs Quando le cose si mettono davvero male e non è rimasto quasi nessuno a cui affidarsi per risolvere una situazione difficilissima, allora è il momento di non farsi troppi scrupoli: vanno bene anche i delinquenti. Anzi, vanno bene anche i peggiori delinquenti in circolazione. Il principio vale ancora di più se una guerra è in corso e il rischio è quello di essere letteralmente sterminati. È da questo presupposto che parte REAVER, la nuova, sorprendente ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 ottobre 2020) REAVER: sei ceffi per il futuro del. È uscito SEI GUERRIERI PER UN INFERNO, il primo volume dellascritta da Justin Jordan e disegnata da Rebekah Isaacs Quando le cose si mettono davvero male e non è rimasto quasi nessuno a cui affidarsi per risolvere una situazione difficilissima, allora è il momento di non farsi troppi scrupoli: vanno bene anche i delinquenti. Anzi, vanno bene anche i peggiori delinquenti in circolazione. Il principio vale ancora di più se una guerra è in corso e il rischio è quello di essere letteralmente sterminati. È da questo presupposto che parte REAVER, la...

