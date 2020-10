E’ morto Ermal Meta? #CiaoErmal in tendenza su Twitter: la verità sull’hashtag che ha mandato in allarme i fan del cantante (Di sabato 3 ottobre 2020) Capita spesso di scoprire sconcertanti novità tramite le tendenze di Twitter. Da qualche ora un hashtag diventato presto tendenza ha mandato in allarme i fan di Ermal Meta. In un anno spaventoso, il 2020, dove è accaduta la qualunque, tra tragedie, pandemie, catastrofi naturali e chi più ne ha più ne metta, è difficile essere positivi e ottimisti, per questo motivo in tantissimi leggendo l’hashtag #CiaoErmal hanno temuto il peggio. #CiaoErmal ha mandato in allarme tutti i fan del cantante albanese naturalizzato italiano: impossibile non pensare che Ermal Meta fosse morto. Fortunatamente ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Capita spesso di scoprire sconcertanti novità tramite le tendenze di. Da qualche ora un hashtag diventato prestohaini fan di. In un anno spaventoso, il 2020, dove è accaduta la qualunque, tra tragedie, pandemie, catastrofi naturali e chi più ne ha più ne metta, è difficile essere positivi e ottimisti, per questo motivo in tantissimi leggendo l’hashtag #Ciaohanno temuto il peggio. #Ciaohaintutti i fan delalbanese naturalizzato italiano: impossibile non pensare chefosse. Fortunatamente ...

natastancaa : Io rientro totalmente tra quelli che leggendo Ciao Ermal pensavano fosse morto lmfao Ermal toccati che non fa mai… - naiemzzu : Rido da mezz'ora da sola solo perché leggo tweets di gente che vedendo CIAO ERMAL in tendenza pensava fosse morto - stillgotmedemi : con ciao ermal in tendenza pensavo fosse morto NON CE LA FACCIO? - chiamamiCosmi : RT @findingunsenso: il 2020 ci ha cambiati così tanto che vediamo 'ciao Ermal' in tendenza e la maggior parte di noi pensa subito che sia m… - Delena46169552 : RT @findingunsenso: il 2020 ci ha cambiati così tanto che vediamo 'ciao Ermal' in tendenza e la maggior parte di noi pensa subito che sia m… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Ermal E’ morto Ermal Meta? #CiaoErmal in tendenza su Twitter: la verità sull’hashtag che ha mandato ... Meteo Web Gianna Nannini canta Quello che non di Guccini. VIDEO

Gianna Nannini (Siena, 1954) torna a cimentarsi con la musica e le canzoni di Francesco Guccini. Dopo l'album Hitalia del 2014, in cui cantò "Dio è morto", la Nannini si misura ora con "Quello che non ...

Gianna Nannini (Siena, 1954) torna a cimentarsi con la musica e le canzoni di Francesco Guccini. Dopo l'album Hitalia del 2014, in cui cantò "Dio è morto", la Nannini si misura ora con "Quello che non ...