Dramma maltempo, morto vigile del fuoco in Valle d’Aosta. A Venezia il Mose sollevato per la prima volta (Video) (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – Il maltempo sta provocando enormi danni in diverse zone del Nord Italia e la situazione è particolarmente critica in Piemonte, dove si contano due dispersi. Altrettanto grave la situazione in Valle d’Aosta, dove un vigile del fuoco volontario ha perso la vita ad Arnad a causa della caduta di un albero abbattuto dal forte vento. Come detto sono invece due le persone che risultano disperse in Piemonte, una a Varallo Sesia (Vercelli) e una a Colle di Tenda (Cuneo). I vigili del fuoco hanno sinora effettuato oltre 100 interventi e diverse case sono state sgomberate a causa dell’esondazione di vari corsi d’acqua a Limone Piemonte, Ormea e Garessio. A Vercelli altre sei persone in camper sono state fortunatamente salvate da un elicottero dei vigili del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Roma, 3 ott – Ilsta provocando enormi danni in diverse zone del Nord Italia e la situazione è particolarmente critica in Piemonte, dove si contano due dispersi. Altrettanto grave la situazione ind’Aosta, dove undelvolontario ha perso la vita ad Arnad a causa della caduta di un albero abbattuto dal forte vento. Come detto sono invece due le persone che risultano disperse in Piemonte, una a Varallo Sesia (Vercelli) e una a Colle di Tenda (Cuneo). I vigili delhanno sinora effettuato oltre 100 interventi e diverse case sono state sgomberate a causa dell’esondazione di vari corsi d’acqua a Limone Piemonte, Ormea e Garessio. A Vercelli altre sei persone in camper sono state fortunatamente salvate da un elicottero dei vigili del ...

CorriereUmbria : Dramma maltempo: un morto in Valle d'Aosta, due dispersi in Piemonte e nove in Francia #maltempo #valledaosta… - OfficineL : I danni da maltempo sono un dramma con cui stiamo facendo i conti ormai da qualche anno. Serve pianificare investi… - app_syt : RT @neifatti: Maltempo, il dramma di Monteforte Irpino - neifatti : Maltempo, il dramma di Monteforte Irpino - alexa5313 : RT @alexa5313: @loanartemisia @MariaKostourou @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @lopec15 @ValeryMell1 @Maurizio101112 @stradi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma maltempo Dramma maltempo: un morto in Valle d'Aosta, due dispersi in Piemonte e dodici in Francia Corriere dell'Umbria Allerta Maltempo, dramma in Valle d’Aosta: è morto un vigile del fuoco

Allerta maltempo nel nord Italia: smottamenti e allagamenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dove stanotte è morto un vigile del fuoco. Il maltempo si è intensificato questa notte, causando probl ...

Dramma maltempo: un morto in Valle d'Aosta, due dispersi in Piemonte e nove in Francia

In Valle d'Aosta è morto un vigile del fuoco volontario a causa del maltempo . L'uomo, 53 anni, è stato ucciso nel comune di ...

Allerta maltempo nel nord Italia: smottamenti e allagamenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dove stanotte è morto un vigile del fuoco. Il maltempo si è intensificato questa notte, causando probl ...In Valle d'Aosta è morto un vigile del fuoco volontario a causa del maltempo . L'uomo, 53 anni, è stato ucciso nel comune di ...