“Dopo il matrimonio…” Elettra Lamborghini e Afrojack | la foto dice tutto | la decisione è arrivata all’improvviso

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 ottobre 2020)edhanno scelto come cornice del loro giorno più bello la splendida Villa Balbiano sul lago di Como. Si tratta di una meravigliosa location con piscina interna ed esterna, 6 luxury suites per sposi e ospiti, pavimenti in marmo e anche un attracco riservato dal lago. Affittare la Villa è molto costoso: il solo deposito cauzionale è di 35mila euro. Si è parlato di alcuni costi legati alla cerimonia e ai vestiti da sposa, ma per il momento non erano ancora circolate le cifre sulle fedi nuziali indossate durante le nozze. Ed ecco che è venuta fuori tutta la verità, con un prezzo destinato a fare decisamente scalpore. Le fedi nuziali sono state bellissime. Ma prima di dirvi, vi ricordiamo che nei giorni scorsi si è parlato moltissimo anche ...