"Donna perde liquido dal cervello dopo il tampone", ma la paziente aveva una malformazione

Una donna ha perso del liquido cerebrale dal naso dopo il test rinofaringeo per il COVID-19. Lo riporta Blog Sicilia in un articolo pubblicato il 2 ottobre 2020. La notizia arriva dagli Stati Uniti, più precisamente dall'Ospedale dell'Università dello Iowa. La donna, 40 anni, aveva consultato il medico in quanto dopo il tampone rinofaringeo accusava vomito, sapore metallico in bocca, torcicollo e fotosensibilità. All'ospedale hanno rilevato un liquido cerebrale nella sua narice destra. La donna, prima ancora di sottoporsi al test per il Coronavirus aveva subito un intervento per un'ernia. Al manifestarsi dei sintomi di cui sopra il medico le ha consigliato un controllo approfondito.

