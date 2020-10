Donald Trump sottoposto a cure sperimentali contro il Covid-19. Ecco quali sono (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel maggio scorso, quando nella comunità scientifica è esploso il dibattito sull’efficacia dell’idrossiclorochina per curare il Covid-19, Donald Trump si è esposto pubblicamente, sostenendo di assumerne una pastiglia al giorno. Ma ora che ha davvero contratto il virus ed è stato ricoverato al Walter Reed Medical Center, conosciuto come l’ospedale dei presidenti, non è questa la cura che il suo medico personale Sean Conley ha deciso per lui. In una nota diffusa alla stampa nel corso della notte (ora italiana), Conley ha fatto sapere che Trump è sottoposto a una terapia sperimentale basata su una dose di 8 grammi di un cocktail di anticorpi policlonali sintetici sviluppati dalla Regeneron. Come riferito dalla Cnn, inoltre, il presidente assume ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel maggio scorso, quando nella comunità scientifica è esploso il dibattito sull’efficacia dell’idrossiclorochina per curare il-19,si è esposto pubblicamente, sostenendo di assumerne una pastiglia al giorno. Ma ora che ha davvero contratto il virus ed è stato ricoverato al Walter Reed Medical Center, conosciuto come l’ospedale dei presidenti, non è questa la cura che il suo medico personale Sean Conley ha deciso per lui. In una nota diffusa alla stampa nel corso della notte (ora italiana), Conley ha fatto sapere chea una terapia sperimentale basata su una dose di 8 grammi di un cocktail di anticorpi policlonali sintetici sviluppati dalla Regeneron. Come riferito dalla Cnn, inoltre, il presidente assume ...

