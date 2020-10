Donald Trump ricoverato per coronavirus, il tweet dall’ospedale: “Va tutto bene, penso” (Di sabato 3 ottobre 2020) “Va tutto bene, penso. Grazie a tutti. Amore!”. Questo il contenuto dell’ultimo tweet di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti ricoverato per coronavirus dopo aver sviluppato i sintomi della malattia. L’inquilino della Casa Bianca si trova al Walter Reed Hospital e secondo quanto filtra si tratta soltanto di un ricovero a scopo cautelativo. Anche la moglie Melania ha contratto il Covid-19 e il mondo è in apprensione per le loro sorti. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Va, penso. Grazie a tutti. Amore!”. Questo il contenuto dell’ultimodi, il presidente degli Stati Unitiperdopo aver sviluppato i sintomi della malattia. L’inquilino della Casa Bianca si trova al Walter Reed Hospital e secondo quanto filtra si tratta soltanto di un ricovero a scopo cautelativo. Anche la moglie Melania ha contratto il Covid-19 e il mondo è in apprensione per le loro sorti.

matteosalvinimi : In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del pro… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump ????: «Desidero formu… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - GiovannaCampi6 : RT @lorepregliasco: Oggi alle 16.35 su @RaiTre va in onda la puntata di Frontiere con @francodimare dedicata a Donald Trump. Ci sarà anche… - BB54196217 : RT @matteosalvinimi: In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossi… -