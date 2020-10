Donald Trump ricoverato, ecco perché il presidente degli Stati Uniti viene “curato” con anticorpi monoclonali, zinco, vitamina D e remdesivir (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente Usa Donadl Trump è ricoverato presso il Walter Reed National Military Medical Center di Washington, dove riceverà le cure più sicure ed avanzate attualmente a disposizione contro Covid 19. Le prossime ore saranno cruciali, il medico personale Conley ha fatto sapere che il presidente sta assumendo un cocktail di anticorpi policlonali sintetici sviluppati dalla Regeneron, zinco, vitamina D, e il remdesivir. Per capire quali siano le motivazioni scientifiche alla base di queste scelte terapeutiche, analizziamo il mix previsto dalla terapia somministrata a The Donald. Che non prevede l’idrossiclorochina assunta dal presidente in modalità profilattica. PERCHÉ GLI ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) IlUsa Donadlpresso il Walter Reed National Military Medical Center di Washington, dove riceverà le cure più sicure ed avanzate attualmente a disposizione contro Covid 19. Le prossime ore saranno cruciali, il medico personale Conley ha fatto sapere che ilsta assumendo un cocktail dipoliclonali sintetici sviluppati dalla Regeneron,D, e il. Per capire quali siano le motivazioni scientifiche alla base di queste scelte terapeutiche, analizziamo il mix previsto dalla terapia somministrata a The. Che non prevede l’idrossiclorochina assunta dalin modalità profilattica. PERCHÉ GLI ...

