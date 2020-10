Donald Trump ricoverato al Walter Reed Medical Center: il presidente ha la febbre (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente Donald Trump è stato trasportato all’ospedale militare Walter Reed Medical Center, vicino a Washington, “come misura precauzionale”, in seguito all’infezione di Covid. È salito a bordo, vestito con il solito completo blu, sull’elicottero Marine One, dopo avere passato l’intera giornata in quarantena alla Casa Bianca. Diffuso un breve video in cui il presidente annuncia. “Sto andando al Walter Reed Hospital; faremo in modo che le cose vadano al meglio. La First Lady sta molto bene. Ringrazio tutti, non lo dimenticherò mai”. Sean Conley, medico personale del tycoon, ha riferito che “per i prossimi giorni il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilè stato trasportato all’ospedale militare, vicino a Washington, “come misura precauzionale”, in seguito all’infezione di Covid. È salito a bordo, vestito con il solito completo blu, sull’elicottero Marine One, dopo avere passato l’intera giornata in quarantena alla Casa Bianca. Diffuso un breve video in cui ilannuncia. “Sto andando alHospital; faremo in modo che le cose vadano al meglio. La First Lady sta molto bene. Ringrazio tutti, non lo dimenticherò mai”. Sean Conley, medico personale del tycoon, ha riferito che “per i prossimi giorni il ...

