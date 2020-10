Donald Trump malato di Covid-19 | il bollettino medico | «Il presidente sta molto bene» I dubbi dei cronisti

Leggi su open.online

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ha avuto la febbre per circa 24 ore, ma tanto le funzioni renali ed epatiche quanto lo stato d’animo deldegli Stati Uniti sarebbero ottimi. «Stamane ilsta», ha dichiarato ildella Casa Bianca Sean Conley, in un incontro i giornalisti radunatisi all’esterno dell’ospedale militare Walter Reed., in questo momento, non riceverebbe l’aiuto dei macchinari per l’ossigeno. October 3, 2020 «Sono estremamente soddisfatto dei progressi – ha aggiunto Sean Conley, comunicando ilalla stampa -. Tosse e affaticamento si stanno risolvendo». Il team che ha in curaha riferito che il ...