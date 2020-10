Donald Trump, i fan di Baba Vanga citano una vecchia profezia: 'Il presidente sarà affetto da una misteriosa malattia' (Di sabato 3 ottobre 2020) 'Il presidente degli Stati Uniti sarà affetto da una misteriosa malattia nel 2020 '. Su , ricoverato la veggente non vedente Baba Vanga avrebbe predetto tutto anni fa. La donna, soprannominata '... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) 'Ildegli Stati Unitida unanel 2020 '. Su , ricoverato la veggente non vedenteavrebbe predetto tutto anni fa. La donna, soprannominata '...

matteosalvinimi : In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del pro… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump ????: «Desidero formu… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - ACasperia : RT @ilgiornale: Donald Trump è ricoverato all'ospedale militare Walter Reed Medical Center per il Covid-19: non ha febbre e l'umore è ottim… - Syndrome_Harry : Lady Gaga, Taylor Swift, Bon Jovi e altri cantanti hanno rifiutato l'invito di Donald Trump per supportare la sua c… -