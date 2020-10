DIRETTA Sassuolo Crotone – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di sabato 3 ottobre 2020) Prosegue con Sassuolo – Crotone la 3° giornata di Serie A 2020/21, prima sfida domenicale della giornata che andrà in scena allo stadio Mapei di Sassuolo alle ore 15.00 oggi 3 ottobre. Le scelte degli allenatori Nessuna rivoluzione per De Zerbi: Caputo sarà assistito con tutta probabilità da Defrel, che dovrebbe essere schierato con Berardi e Djuricic. Titolare di nuovo Locatelli a centrocampo con Bourabia e Obiang che si giocano l’altro “slot”. Rogerio non sarà del match, per il resto formazione quasi definita. Proseguirà con il modulo collaudato anche il Crotone di Stroppa, ossia il 3-5-2, difesa con Marrone, Magallán e Golemic, con uno tra Zanellato e Vulic per il centrocampo, sicuri Pedro Pereira e Reca sugli ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020) Prosegue conla 3° giornata di Serie A 2020/21, prima sfida domenicale della giornata che andrà in scena allo stadio Mapei dialle ore 15.00 oggi 3 ottobre. Le scelte degli allenatori Nessuna rivoluzione per De Zerbi: Caputo sarà assistito con tutta probabilità da Defrel, che dovrebbe essere schierato con Berardi e Djuricic. Titolare di nuovo Locatelli a centrocampo con Bourabia e Obiang che si giocano l’altro “slot”. Rogerio non sarà del match, per il resto formazione quasi definita. Proseguirà con il modulo collaudato anche ildi Stroppa, ossia il 3-5-2, difesa con Marrone, Magallán e Golemic, con uno tra Zanellato e Vulic per il centrocampo, sicuri Pedro Pereira e Reca sugli ...

CentotrentunoC : #CAGLIARI PRIMAVERA ?? In diretta da Asseminello segui la terza giornata del #Primavera1 ?? con la squadra di… - infoitsport : Sassuolo-Crotone di Serie A in diretta: dove vederla in TV e streaming - infoitsport : Diretta Sassuolo-Crotone ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - CagliariNews24 : ???? Segui con noi in diretta live la gara di campionato #Primavera #CagliariSassuolo - zazoomblog : Sassuolo Crotone streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A - #Sassuolo #Crotone #streaming… -