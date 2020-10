Devastante lutto nel mondo della musica, ci ha lasciato uno dei più grandi di tutti i tempi (Di sabato 3 ottobre 2020) Addio a Luciano Ghezzi, storico bassista che fu fondatore del gruppo ClanDestino ed era noto per la sua collaborazione con Luciano Ligabue. Il cantante lo ha celebrato con cordoglio sui social, ricordando un recente incontro risalente a meno di un mese fa. Ghezzi è morto improvvisamente la notte del 2 ottobre all'età a 57 anni. La carriera di Luciano Ghezzi Nato il 14 novembre 1963, lontano parente del direttore d'orchestra e compositore Gorni Kramer, Ghezzi aveva mosso i primi passi nella musica a fine anni 70, suonando in diverse band della scena musicale di Reggio Emilia ("Casablanca", "Agents" e "The Avengers") e aveva sviluppato un sodalizio con il chitarrista Max Cottafavi e il batterista Gigi Cavalli Cocchi. Fu quest'ìultimo a coinvolgerlo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 ottobre 2020) Addio a Luciano Ghezzi, storico bassista che fu fondatore del gruppo ClanDestino ed era noto per la sua collaborazione con Luciano Ligabue. Il cantante lo ha celebrato con cordoglio sui social, ricordando un recente incontro risalente a meno di un mese fa. Ghezzi è morto improvvisamente la notte del 2 ottobre all'età a 57 anni. La carriera di Luciano Ghezzi Nato il 14 novembre 1963, lontano parente del direttore d'orchestra e compositore Gorni Kramer, Ghezzi aveva mosso i primi passi nellaa fine anni 70, suonando in diverse bandscenale di Reggio Emilia ("Casablanca", "Agents" e "The Avengers") e aveva sviluppato un sodalizio con il chitarrista Max Cottafavi e il batterista Gigi Cavalli Cocchi. Fu quest'ìultimo a coinvolgerlo ...

Enrico_Arata : @dario39355099 Lo sconforto ci sta. E più ti dicono che passerà, più non ci credi e ti senti perduto. A me ha aiuta… - FeedelissimoCom : Devastante lutto nel mondo dello sport: i due calciatori sono morti in un incidente stradale - Saetta_McQueen : Weekend devastante. Subito dopo le TorriGemelle e il crash di Zanardi. Ferrari a lutto senza sponsor e prima vittor… - IryPixar : Diciamo che lavorare dieci ore al giorno la settimana dopo aver subito un devastante lutto non è stata proprio un'ottima idea via -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante lutto Fabrizio Moro, devastante lutto: l’addio sui social, il ritorno del dolore LettoQuotidiano Folla in lacrime per l'addio a Paolo

L'ADDIOROVIGO Un anno devastante, che continua a lasciare spazio al vuoto nel modo più inaspettato. Nella chiesa dei santi Francesco e Giustina, i funerali di Paolo Ambroso hanno dato ...

Fabrizio Moro, devastante lutto: l’addio sui social, il ritorno del dolore

Il noto artista italiano ha rivelato di aver subito un terribile lutto e ha voluto condividere il suo dolore con i fan sui social ...

L'ADDIOROVIGO Un anno devastante, che continua a lasciare spazio al vuoto nel modo più inaspettato. Nella chiesa dei santi Francesco e Giustina, i funerali di Paolo Ambroso hanno dato ...Il noto artista italiano ha rivelato di aver subito un terribile lutto e ha voluto condividere il suo dolore con i fan sui social ...