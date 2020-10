Denis Dosio dopo la squalifica al Gf Vip: “Non pensavo fosse bestemmia” (Di sabato 3 ottobre 2020) Denis Dosio dopo la squalifica avvenuta nella serata di ieri dal Gf vip, torna a parlare a proposito della situazione. Scopriamo insieme le sue parole. foto facebookSi torna per un momento a parlare di Grande Fratello Vip e di quanto accaduto nella puntata di ieri, nello specifico mi riferisco alla squalifica del giovane influencer che è stato ripreso mentre nella notte si è fatto scappare una bestemmia. Tante lacrime anche da parte di tutti i suoi compagni di viaggio che con il giovane hanno instaurato un rapporto splendido e a nulla è servita la richiesta di Patrizia De Blanck che ha chiesto di poter chiudere un occhio, su quanto accaduto. Oggi a distanza di qualche ora, l’ex concorrente è tornato a parlare di quanto successo, ecco le sue ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020)laavvenuta nella serata di ieri dal Gf vip, torna a parlare a proposito della situazione. Scopriamo insieme le sue parole. foto facebookSi torna per un momento a parlare di Grande Fratello Vip e di quanto accaduto nella puntata di ieri, nello specifico mi riferisco alladel giovane influencer che è stato ripreso mentre nella notte si è fatto scappare una bestemmia. Tante lacrime anche da parte di tutti i suoi compagni di viaggio che con il giovane hanno instaurato un rapporto splendido e a nulla è servita la richiesta di Patrizia De Blanck che ha chiesto di poter chiudere un occhio, su quanto accaduto. Oggi a distanza di qualche ora, l’ex concorrente è tornato a parlare di quanto successo, ecco le sue ...

