De Siervo: "Juve-Napoli al momento si gioca" (Di sabato 3 ottobre 2020) Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il tentativo è garantire il calcio da una maledetta pandemia. Dobbiamo imparare a convivere ai tempi del Covid. La Lega ha voluto il rispetto delle regole europee, le stesse che regolano la Champions. Ma abbiamo aggiunto una maggiore attenzione, con una società che può preservare il suo gruppo ma anche gli avversari. Non siamo crumiri, vorremmo avere anche un livello di tolleranza diverso, ma i calendari sono quasi impossibili da modificare. Un criterio più elastico abbiamo già capito che non avrebbe fatto chiudere il campionato. Oggettivamente, questa disgrazia che ha colpito il Genoa ci ha fatto andare oltre la prudenza assoluta del CTS. Oltre non si può fare. Lasciamo al CTS un'eventuale ...

