De Magistris snobbato da De Luca e dalla Regione | “Sono indignato”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si dice “indignato” nei confronti dellaCampania e del Governatore Vincenzo De. Il sindaco di Napoli, Luigi denonostante le lettere, le critiche e gli attacchi sbatte i pugni (e i piedi). Ma da Palazzo Santa Lucia nessuno sembra nemmeno notarlo. “Noi continuiamo a esprimere profonda insoddisfazione e indignazione perché non partecipiamo ai tavoli in cui si prendono le decisioni più importanti sebbene Napoli e la sua area metropolitana costituiscono il 56% della popolazione campana”. Sindaco della terza città d’Italia, del capoluogo campano e della Città metropoltana. Ma Decome un Rhett Butler in versione salernitana a quanto pare “francamente se ne ...