De Luca si piega al business dei matrimoni, i ricevimenti non contagiano (la movida sì) (Di sabato 3 ottobre 2020) Vincenzo De Luca ha stabilito che i ricevimenti non sono contagiosi. La movida ovviamente sì. Ieri – scrive la Regione in un comunicato – si è svolta a Palazzo Santa Lucia una riunione con l’Unità di Crisi e i rappresentanti del comparto wedding, i quali hanno segnalato la grave crisi del settore, e al termine della quale è stato annunciato un nuovo protocollo di sicurezza, in relazione alle cerimonie, che sarà più rigoroso e nel contempo darà la possibilità di svolgere le stesse nel mese di ottobre compatibilmente con la situazione epidemiologica della Campania. De Luca scrive che lo fa per evitare che le persone vadano a fare i ricevimenti fuori regione. Dopo l’emanazione dell’ordinanza n.74 e il relativo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Vincenzo Deha stabilito che inon sono contagiosi. Laovviamente sì. Ieri – scrive la Regione in un comunicato – si è svolta a Palazzo Santa Lucia una riunione con l’Unità di Crisi e i rappresentanti del comparto wedding, i quali hanno segnalato la grave crisi del settore, e al termine della quale è stato annunciato un nuovo protocollo di sicurezza, in relazione alle cerimonie, che sarà più rigoroso e nel contempo darà la possibilità di svolgere le stesse nel mese di ottobre compatibilmente con la situazione epidemiologica della Campania. Descrive che lo fa per evitare che le persone vadano a fare ifuori regione. Dopo l’emanazione dell’ordinanza n.74 e il relativo ...

