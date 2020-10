DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di domenica 4 ottobre: la romantica sorpresa di Sanem a Can (Di sabato 3 ottobre 2020) Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. In questi giorni il bel attore turco è nel nostro Pese per registrare una sorpresa a C’è Posta per Te e un’intervista a Verissimo. Mentre cosa accadrà nella puntata in onda il 4 ottobre 2020 alle 16:15 prima di domenica Live con Barbara D’Urso? Gli spoiler rivelano che Sanem porterà Can in un luogo speciale facendogli una bellissima sorpresa. Di cosa si tratta? nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. Can comunica ad Emre di voler sposare ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 3 ottobre 2020) Appuntamentole di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, la soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. In questi giorni il bel attore turco è nel nostro Pese per registrare unaa C’è Posta per Te e un’intervista a Verissimo. Mentre cosa accadrà nella puntata in onda il 42020 alle 16:15 prima diLive con Barbara D’Urso? Gli spoiler rivelano cheporterà Can in un luogo speciale facendogli una bellissima. Di cosa si tratta? nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. Can comunica ad Emre di voler sposare ...

