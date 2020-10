DAYDREAMER | anticipazioni puntata di domenica 4 ottobre 2020

Leggi su tvsoap

È in corso di svolgimento una riunione di lavoro a cui prendono parte Can, Ceyda e Max Mackinnon. Quasi sicuramente la Red Mood Cosmetics darà incarico all'azienda di Can di ideare la campagna pubblicitaria per il lancio del marchio americano in Turchia. Mentre va avanti la riunione, Emre va via dall'ufficio per parlare con Leyla, che non si è recata al lavoro per la sofferenza causata dalla fine della loro storia. Mentre i due parlano nel centro del quartiere, li scorge Osman che subito si fa avanti per proteggere Leyla. Sanem intende parlare con ...