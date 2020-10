Dalle mascherine all’aperto al coprifuoco anti movida: cosa prevede il nuovo Dpcm Il Viminale: «Anche l’esercito per i controlli» (Di sabato 3 ottobre 2020) Le misure del nuovo Dpcm, che Conte firmerà entro mercoledì: tornano le mascherine all’aperto, resta fisso il limite per gli stadi e per la capienza dei trasporti pubblici locali Leggi su corriere (Di sabato 3 ottobre 2020) Le misure del, che Conte firmerà entro mercoledì: tornano leall’aperto, resta fisso il limite per gli stadi e per la capienza dei trasporti pubblici locali

Ultime Notizie dalla rete : Dalle mascherine Covid, dalle mascherine allo smartworking: come vivremo nei prossimi 7 mesi Yahoo Finanza Nuovo DPCM ottobre 2020, dalle mascherine all’aperto al coprifuoco anti movida: ecco cosa prevede

Mascherine, lavaggio frequente delle mani e distanza di sicurezza di almeno un metro. Le regole fondamentali non cambiano, ma il nuovo Dpcm che il capo del governo firmerà entro mercoledì e che il min ...

