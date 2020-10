Dalla Francia - Brozovic e Skriniar al PSG? Impossibile

(Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano Le Parisien però, per entrambi si tratta di operazioni praticamente impossibili. La testata francese sembra abbastanza certa dell'impossibilità di ...

emergenzavvf : ?? #Maltempo, ricerche da stanotte sul lato francese del Colle di Tenda del pastore disperso. I #vigilidelfuoco ital… - AldoModica : RT @Ingestibile79: Forse è un pensiero stupido. Ma sul covid arrivano sempre notizie dalla Francia, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dagli U… - Majden3 : RT @crlggg: Coronavirus nel mondo, record di casi in Francia dalla fine del lockdown: quasi 17 mila in un giorno - 8020Tizio : RT @Ingestibile79: Forse è un pensiero stupido. Ma sul covid arrivano sempre notizie dalla Francia, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dagli U… - Antonio98854326 : Al nostro Materassi ancora gli fa male il petto dalla testata data da un illustre fuoriclasse maleducato e violento… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia

(ANSA) - PARIGI, 03 OTT - Sono stati 16.972 i nuovi casi in 24 ore in Francia, un record dalla fine del lockdown della primavera scorsa. Riprende a salire anche il tasso di positività, stasera al 7,9% ...I dati del contagio continuano a preoccupare coronavirus in Europa. Là Francia registra ancora numeri altissimi: i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ...