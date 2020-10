Da Lampedusa il grido dei migranti: «Basta stragi in mare» (Di sabato 3 ottobre 2020) «Le autorità italiane e internazionali dissero “mai più”, invece da quel giorno sono morte nello stesso mare 20mila persone», dice Tareke Brhane, attivista del Comitato 3 ottobre. In quella data, sette anni fa, trecentosessantotto vite umane furono inghiottite dalle acque che bagnano Lampedusa. Le coste dell’isola erano ormai a vista. Ieri come ogni anno sulla più grande delle Pelagie si sono dati appuntamento sopravvissuti (in tutto furono 151), famiglie delle vittime e una rappresentanza di circa 50 studenti di diverse … Continua L'articolo Da Lampedusa il grido dei migranti: «Basta stragi in mare» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 ottobre 2020) «Le autorità italiane e internazionali dissero “mai più”, invece da quel giorno sono morte nello stesso20mila persone», dice Tareke Brhane, attivista del Comitato 3 ottobre. In quella data, sette anni fa, trecentosessantotto vite umane furono inghiottite dalle acque che bagnano. Le coste dell’isola erano ormai a vista. Ieri come ogni anno sulla più grande delle Pelagie si sono dati appuntamento sopravvissuti (in tutto furono 151), famiglie delle vittime e una rappresentanza di circa 50 studenti di diverse … Continua L'articolo Daildei: «in» proviene da il manifesto.

MSF_ITALIA : “Dopo il racconto dei sopravvissuti, le mascherine si bagnano di lacrime. Oggi #3ottobre Giornata Nazionale in memo… - Zendapla : RT @MSF_ITALIA: “Dopo il racconto dei sopravvissuti, le mascherine si bagnano di lacrime. Oggi #3ottobre Giornata Nazionale in memoria dell… - anastasiamadam : RT @MSF_ITALIA: “Dopo il racconto dei sopravvissuti, le mascherine si bagnano di lacrime. Oggi #3ottobre Giornata Nazionale in memoria dell… - Ros36292999 : RT @MSF_ITALIA: “Dopo il racconto dei sopravvissuti, le mascherine si bagnano di lacrime. Oggi #3ottobre Giornata Nazionale in memoria dell… - mccolusso : RT @rafcalandra: Quel #3ottobre andai lì, a #Lampedusa, di corsa. E il freddo di.morte di quell'hangar con la distesa infinita di bare lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa grido Migranti: sbarchi nella notte a Lampedusa. Il sindaco: "Hanno accolto il nostro grido di dolore” Rai News Grida “Allah Akbar” e irrompe in un convento di suore, paura a Mazara del Vallo

Il giovane maghrebino era seminudo e pare in stato di ebbrezza. L'articolo Grida “Allah Akbar” e irrompe in un convento di suore, paura a Mazara del Vallo sembra essere il primo su BlogSicilia - Ultim ...

Sette anni fa, 366 disperati affogavano a Lampedusa. Sono loro gli ‘invasori’ da cui ci avrebbe protetto Salvini?

Fu la più grave strage del Mediterraneo e rivelò al mondo la tragedia dell'immigrazione. Per una strana ironia del destino, l'anniversario cade nello stesso giorno del processo a Salvini ...

Il giovane maghrebino era seminudo e pare in stato di ebbrezza. L'articolo Grida “Allah Akbar” e irrompe in un convento di suore, paura a Mazara del Vallo sembra essere il primo su BlogSicilia - Ultim ...Fu la più grave strage del Mediterraneo e rivelò al mondo la tragedia dell'immigrazione. Per una strana ironia del destino, l'anniversario cade nello stesso giorno del processo a Salvini ...