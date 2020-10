Crozza-Zangrillo scatenato contro Lopalco: “C’è una malattia più grave del Covid, la sua demenza senile…” (video) (Di sabato 3 ottobre 2020) “Esilarante. Crozza non ha fatto altro che rendere caricatura una vicenda già di per sé gonfiata dai mezzi di informazione”. Non si sente “per nulla offeso” l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, neo assessore alla Sanità della Puglia, dalla performance di Maurizio Crozza che, nella puntata del 2 ottobre di ‘Fratelli di Crozza’, veste i panni di Alberto Zangrillo. In realtà il direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano in formato Crozza ne dice di tutti i colori, tra il serio e il faceto al neo assessore di Emiliano. Lo sketch è godibilissimo, tutto imperniato su riferimenti allo stesso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) “Esilarante.non ha fatto altro che rendere caricatura una vicenda gi&a; di per sé gonfiata dai mezzi di informazione”. Non si sente “per nulla offeso” l’epidemiologo Pierluigi, neo assessore alla Sanit&a; della Puglia, dalla performance di Maurizioche, nella puntata del 2 ottobre di ‘Fratelli di’, veste i panni di Alberto. In realt&a; il direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano in formatone dice di tutti i colori, tra il serio e il faceto al neo assessore di Emiliano. Lo sketch &e; godibilissimo, tutto imperniato su riferimenti allo stesso ...

"Negli ospedali si parla solo di coronavirus e non più di altre malattie gravi come la demenza senile di Lopalco". Scatenato Maurizio Crozza nei panni del professor Zangrillo, nella terza puntata dell ...

