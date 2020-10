Crisanti lancia l' allarme | ​ Virus? Così perdiamo il controllo

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Valentina Dardari Secondo il virologo, con la riapertura delle scuole c’era da aspettarsi un aumento del numero di positivi. E il tracciamento è andato in sofferenza Secondo quanto dichiarato dal professor Andrea, virologo e ordinario di Microbiologia a Padova, in una intervista a Il Fatto Quotidiano, “più casi, più contatti da testare, più tamponi da fare. Se aumenta avremo problemi, rischiamo di non controllarla più”. Ovviamente si sta parlando dell’epidemia di Covid.: "Era prevedibile che il tracciamento andasse in sofferenza" Il virologo ha spiegato che ilsfrutta i contatti tra le persone per espandersi e la riapertura delle strutture scolastiche ha accelerato la sua progressione, soprattutto in regioni molto popolose. “Con 8 milioni ...