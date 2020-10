Leggi su databaseitalia

(Di sabato 3 ottobre 2020) MOSCA – Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov giovedì ha dichiarato che Mosca haceete che la figura dell’opposizione russa Alexeista collaborando con la CIA (Central Intelligence Agency) degli Stati Uniti. La dichiarazione bomba arriva poche ore dopo che il politico dell’opposizione russa, attualmente in Germania, ha affermato che dietro il suo avvelenamento si nasconda il presidente Vladimir Putin, ha riferito Sputnik. “Sì, abbiamo queste, posso anche essere più specifico: oggi lo staff della CIA lavora con lui. Non è la prima volta che riceve istruzioni “, ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce ha anche sottolineato che per quanto riguarda le accuse dicontro il presidente Putin, fanno ...