«Crashing», la serie dramedy da recuperare al volo su Netflix (Di sabato 3 ottobre 2020) La bella tv non vive di sole novità. E Netflix lo sa bene: ecco perché dalla sua programmazione ogni tanto spunta fuori qualche sorpresa vintage. Come Crashing. Se vi piacciono le serie comedy un po' folli, l'algoritmo in questi giorni potrebbe consigliarvela. Approfittatene: si tratta di un piccolo gioiello della tv british, andato in onda attorno al 2016. Una miniserie ideata, scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, un attimo prima che l'enorme successo di Fleabag la travolgesse. Il che è già una garanzia, visto che parliamo di un'autrice a cui nel 2019 si sono inchinati anche gli Emmy Award. Attenzione: Crashing non è una prova generale di Fleabag, ma una serie corale dove la Waller-Bridge divide la scena con altri ...

ridicolagds : @ktmgds btw ti consiglio crashing non è un film ok ma è una serie talmente corta che si finisce in un paio d'ore -

