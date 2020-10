Crash Bandicoot 4: Come disattivare il cerchietto nei salti (Di sabato 3 ottobre 2020) Da ieri Crash Bandicoot 4 è disponibile su PS4 e Xbox One, i giocatori veterani si saranno sicuramente accorti di Come la difficoltà sia scesa a compromessi, al fine di consentire a tutti di finire il gioco. Non ci stiamo riferendo solo alla modalità Moderna, la quale vanta la presenza di vite infinite e una quantità industriale di checkpoint, anche durante lo scontro con i boss, ma di una funzionalità rivolta ad aiutare i giocatori nella calibrazione dei salti. disattivare il cerchio nei salti in Crash Bandicoot 4 Quante volte saltando sulle piattaforme in passato siete caduti nel vuoto? Il team di sviluppo ha deciso di ovviare al problema inserendo un indicatore circolare, il quale consente al giocatore di ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 3 ottobre 2020) Da ieri4 è disponibile su PS4 e Xbox One, i giocatori veterani si saranno sicuramente accorti dila difficoltà sia scesa a compromessi, al fine di consentire a tutti di finire il gioco. Non ci stiamo riferendo solo alla modalità Moderna, la quale vanta la presenza di vite infinite e una quantità industriale di checkpoint, anche durante lo scontro con i boss, ma di una funzionalità rivolta ad aiutare i giocatori nella calibrazione deiil cerchio neiin4 Quante volte saltando sulle piattaforme in passato siete caduti nel vuoto? Il team di sviluppo ha deciso di ovviare al problema inserendo un indicatore circolare, il quale consente al giocatore di ...

