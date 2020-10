Covid: serie C; rinviata Palermo-Potenza (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - La partita Palermo-Potenza, serie C, girone C,, in programma domani è stata rinviata: lo ha reso noto la Lega Pro dopo la positività di due giocatori della formazione lucana. La ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 03 OTT - La partitaC, girone C,, in programma domani è stata: lo ha reso noto la Lega Pro dopo la positività di due giocatori della formazione lucana. La ...

