Covid, sale la paura nel Nolano: 9 positivi al Pronto Soccorso

Nola (Na) – Cresce la paura al Pronto Soccorso dell'ospedale "Santa Maria la Pietà" di Nola dove nelle ultime ore si registrano ben 9 nuovi casi di contagio da Covid. Si tratta, a quanto spiegano da Il Mattino, di 2 medici, 3 infermieri e 4 operatori socio sanitari. Il presidio per ore resta aperto ma cresce la preoccupazione. Negli ultimi 10 giorni, infatti, si contano circa 14 operatori sanitari risultati positivi al coronavirus, nei reparti di Chirurgia, Medicina e Pronto Soccorso. Mentre sono 5 i ricoverati nel reparto Covid.

Roma, 03 ott 16:52 - (Agenzia Nova) - Sono 2.844 i contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con 27 morti. Stabile il numero dei tamponi effettuati oggi sono 118.932. Il totale dei casi dall'inizio ...

Continua a salire il numero dei contagi da coronavirus in Italia: sono 2.844 i nuovi casi nelle ... Il totale dei contagiati, da inizio pandemia, sale quindi a 322.751. La regione più colpita è la ...

