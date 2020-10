Covid, ristoranti, palestre, cinema: chi chiuderà per primo se i contagi aumentano (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la Campania, il Lazio e alcune città del Nord, l?obbligo di indossare la mascherina anche all?aperto probabilmente verrà esteso a tutto il territorio nazionale.... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la Campania, il Lazio e alcune città del Nord, l?obbligo di indossare la mascherina anche all?aperto probabilmente verrà esteso a tutto il territorio nazionale....

Italia_Notizie : Il piano segreto per le chiusure. Dove si rischia la serrata Covid - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS UN VIRUS SELETTIVO Il piano segreto per le chiusure. Dove si rischia la serrata Covid « Nelle ul… - danalloydthomas : 'Governo studia' solo a prendere ordini dai soliti noti... Covid, ristoranti, palestre, cinema: chi chiuderà per pr… - Ultron65 : RT @fdragoni: #staseraitalia ristoranti romani che chiudono perché incassano 90 euro a pranzo contro i 500 pre #covid ed al loro posto apro… - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: Covid: ristoranti, palestre, cinema Il governo studia le chiusure -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoranti Covid, ristoranti, palestre, cinema: chi chiuderà per primo se i contagi aumentano Il Messaggero Lavoro, crollano i tirocini. Opportunità dimezzate per i giovani

Preoccupa la situazione economica e del mercato del lavoro italiano. Stando ai dati usciti nelle ultime settimane a causa della crisi Covid, tra gennaio e luglio 2020, la produzione industriale è ...

Coronavirus, c’è il piano chiusure: a rischio palestre, cinema, ristoranti e bar

Nessun lockdown generale come avvenuto da marzo in poi. Ma il piano del governo, nell’ipotesi che il numero dei contagi dovesse continuare in modo pericoloso, ...

Preoccupa la situazione economica e del mercato del lavoro italiano. Stando ai dati usciti nelle ultime settimane a causa della crisi Covid, tra gennaio e luglio 2020, la produzione industriale è ...Nessun lockdown generale come avvenuto da marzo in poi. Ma il piano del governo, nell’ipotesi che il numero dei contagi dovesse continuare in modo pericoloso, ...