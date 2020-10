Covid: Puglia valuta obbligo mascherina all'aperto (Di sabato 3 ottobre 2020) BARI, 03 OTT - L'uso della mascherina all'aperto "è un'ipotesi che stiamo prendendo in considerazione proprio in queste ore, oggi i tecnici ci hanno consegnato il report settimanale, lo analizzeremo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) BARI, 03 OTT - L'uso dellaall'"è un'ipotesi che stiamo prendendo in considerazione proprio in queste ore, oggi i tecnici ci hanno consegnato il report settimanale, lo analizzeremo ...

