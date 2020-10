Covid, pronti a riaprire le terapie intensive «La guardia resti alta anche a Bergamo» (Di sabato 3 ottobre 2020) Il «Papa Giovanni» sarà il sesto hub in Lombardia per i malati critici. Luca Lorini, direttore del Dipartimento emergenza urgenza: «Noi meglio che altrove, ma la guardia resti alta. Già pronti otto posti sugli 80 attuali». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 3 ottobre 2020) Il «Papa Giovanni» sarà il sesto hub in Lombardia per i malati critici. Luca Lorini, direttore del Dipartimento emergenza urgenza: «Noi meglio che altrove, ma la. Giàotto posti sugli 80 attuali».

