Covid, Massimo Galli: “Rischiamo di chiudere prima, altro che Natale” (Di sabato 3 ottobre 2020) A lanciare l’allerta sul Natale è il professor Massimo Galli, direttore di Malattie infettive del Sacco di Milano, che commenta anche gli ultimi dati: “Ma qui rischiamo di dovere chiudere prima, altro che Natale. Le prossime tre settimane saranno decisive”. Il professor Massimo Galli, direttore di Malattia infettive del Sacco di Milano, lancia l’allerta sul … L'articolo Covid, Massimo Galli: “Rischiamo di chiudere prima, altro che Natale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020) A lanciare l’allerta sul Natale è il professor, direttore di Malattie infettive del Sacco di Milano, che commenta anche gli ultimi dati: “Ma qui rischiamo di dovereche Natale. Le prossime tre settimane saranno decisive”. Il professor, direttore di Malattia infettive del Sacco di Milano, lancia l’allerta sul … L'articolo: “Rischiamo diche Natale” proviene da www.meteoweek.com.

missypippi : RT @fdragoni: A febbraio e marzo sono stati persi 22,1 milioni di posti di lavoro e da allora ne sono stati creati 11,4 milioni. Ciò signi… - Luca85584785 : @AlessiaMorani Signora morani la bassezza di questo tweet e il massimo si ricordi delle parole di un certo sig Zing… - QLexPipiens : Detto questo, io - che non sono certo un NEGAZIONISTA - ritengo che allo stato attuale delle conoscenze, il tasso d… - alex_antony17 : RT @fdragoni: A febbraio e marzo sono stati persi 22,1 milioni di posti di lavoro e da allora ne sono stati creati 11,4 milioni. Ciò signi… - massimo_fares : RT @rosadamato634: Come ricostruito oggi dal @fattoquotidiano, imprese e PMI hanno ricevuto il 50% di aiuti dal governo per la crisi da Cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Massimo Di Mauro (Cotugno di Napoli): “Ospedali quasi al massimo della ricettività Covid, più preoccupato… Il Fatto Quotidiano Psg, Leonardo bacchetta Tuchel: "Rispetti il club"

Il ds risponde al tecnico tedesco che aveva commentato così il mercato dei parigini: "Se restiamo con questo gruppo, sinceramente, non possiamo chiedere gli stessi risultati" ...

Anticorpi monoclonali, la cura sperimentale data a Trump

Questi farmaci sono una promessa contro il Covid, ma si trovano ancora in fase sperimentale. Nonostante questo, al presidente Usa è stata infusa la dose ...

Il ds risponde al tecnico tedesco che aveva commentato così il mercato dei parigini: "Se restiamo con questo gruppo, sinceramente, non possiamo chiedere gli stessi risultati" ...Questi farmaci sono una promessa contro il Covid, ma si trovano ancora in fase sperimentale. Nonostante questo, al presidente Usa è stata infusa la dose ...