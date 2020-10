Covid Liguria, altra impennata: 162 nuovi casi ma scende il contagio nello Spezzino (Di sabato 3 ottobre 2020) La Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Liguria in un giorno: sabato 3 ottobre sono 162 i nuovi contagi. Ma mentre scendono i casi alla Spezia , anche oggi sono stati una ventina, adesso la maggior ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 ottobre 2020) La Nuovo rialzo deidi coronavirus inin un giorno: sabato 3 ottobre sono 162 icontagi. Ma mentre scendono ialla Spezia , anche oggi sono stati una ventina, adesso la maggior ...

rumba15342942 : RT @raffaellapaita: #Sansa sempre in prima fila a fare la morale agli altri, non ha nulla da dire sul suo sostenitore #Rizzone che ha preso… - StefanoUsai : Maltempo: In Liguria Da Mezzanotte Di Oggi Covid: Oltre 2.500 Casi In Italia, Mai Così Da Aprile Vittime In Lieve Aumento, 27. - Claplaz : Covid-19, crescono i tamponi positivi: oggi 2,4% sul totale di 119 mila tamponi effettuati. La Lombardia è al 2% R… - 39marconi : RT @AnsaLiguria: Covid: Liguria, 162 nuovi contagi, sono 125 solo a Genova. Morto un 80enne nello spezzino #ANSA - AnsaLiguria : Covid: Liguria, 162 nuovi contagi, sono 125 solo a Genova. Morto un 80enne nello spezzino #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria Covid Liguria, altra impennata: 162 nuovi casi ma scende il contagio nello Spezzino La Nazione Giro d’Italia 2020: Ganna vince la crono ed è la prima Maglia Rosa

Filippo Ganna è la prima Maglia Rosa del Giro d’Italia 2020. Il campione del mondo a crono ha vinto la cronometro da Monreale a Palermo.

Covid Liguria, altra impennata: 162 nuovi casi ma scende il contagio nello Spezzino

La Spezia, 3 ottobre 2020 - Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Liguria in un giorno: sabato 3 ottobre sono 162 i nuovi contagi. Ma mentre scendono i casi alla Spezia (anche oggi sono stati una ve ...

Filippo Ganna è la prima Maglia Rosa del Giro d’Italia 2020. Il campione del mondo a crono ha vinto la cronometro da Monreale a Palermo.La Spezia, 3 ottobre 2020 - Nuovo rialzo dei casi di coronavirus in Liguria in un giorno: sabato 3 ottobre sono 162 i nuovi contagi. Ma mentre scendono i casi alla Spezia (anche oggi sono stati una ve ...