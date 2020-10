Covid | l’eccellenza napoletana oltreoceano | il Canada adotta il test del Pascale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ililrapido per la diagnosi del coronavirus messo a punto all’Istituto per la cura dei tumori “” di Napoli. Ilrapido, realizzato in Campania, ha avuto un notevole successoin quanto analizza direttamente il materiale genetico del virus senza dover estrarlo e purificarlo. Un metodo che permette di abbattere i tempi dei risultati che si hanno entro un’ora e 40 minuti. Inoltre la tecnologia consente di eseguire l’analisi anche fuori dai laboratori. Un lavoro, quello partorito nel capoluogo campano, che ha così rapidamente conquistato la Sanità estera, come il caso del. “In questo modo – spiega il direttore sanitario del ...