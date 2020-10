Covid, la disperazione di Valeria: "Dopo 2 settimane non so il risultato del tampone di mio figlio" (Di sabato 3 ottobre 2020) Agostino Loffredi  La babele dei tamponi di Conte: ecco tutti gli errori fatti L'appello dagli ospedali: ""Raddoppiamo i tamponi""video"Coronavirus, ecco come funziona... galleryNel laboratori dove vengono...È passata più di una settimana da quando Mario, un bimbo di due anni ha fatto il tampone per il Covid-19 e, anche se pare guarito dalla congestione avuta, non può ancora tornare a scuola “Il sistema che stanno adottando non sta funzionando per niente”. Valeria, nome di fantasia della mamma di un bellissimo bambino di due anni, è visibilmente arrabbiata. È passata, ormai, più di una settimana da quando suo figlio Mario ha fatto il tampone per il Covid-19 e ancora non le è stato ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Agostino Loffredi  La babele dei tamponi di Conte: ecco tutti gli errori fatti L'appello dagli ospedali: ""Raddoppiamo i tamponi""video"Coronavirus, ecco come funziona... galleryNel laboratori dove vengono...È passata più di una settimana da quando Mario, un bimbo di due anni ha fatto ilper il-19 e, anche se pare guarito dalla congestione avuta, non può ancora tornare a scuola “Il sistema che stanno adottando non sta funzionando per niente”., nome di fantasia della mamma di un bellissimo bambino di due anni, è visibilmente arrabbiata. È passata, ormai, più di una settimana da quando suoMario ha fatto ilper il-19 e ancora non le è stato ...

