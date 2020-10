Covid: i passi del governo, le contestazioni dell'opposizione (Di sabato 3 ottobre 2020) In Cdm lunedì sera ci sarà la richiesta dell'esecutivo della proroga, martedì il ministro Speranza sarà in Parlamento prima che Conte, mercoledì, firmi la proroga Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 ottobre 2020) In Cdm lunedì sera ci sarà la richiesta'esecutivoa proroga, martedì il ministro Speranza sarà in Parlamento prima che Conte, mercoledì, firmi la proroga

Luciana12827144 : RT @fdragoni: In questo articolo si spiega come grazie alle autopsie fatte da Andrea Gianatti contravvenendo alle folli linee guida dell'O… - Tony_Skid : RT @fdragoni: In questo articolo si spiega come grazie alle autopsie fatte da Andrea Gianatti contravvenendo alle folli linee guida dell'O… - Notiziedi_it : Covid, cos'è cambiato da marzo a oggi: virus sempre letale ma passi da gigante per cure e prevenzione - Sinclai91549135 : RT @fdragoni: In questo articolo si spiega come grazie alle autopsie fatte da Andrea Gianatti contravvenendo alle folli linee guida dell'O… - mssamanta94 : il Covid ha portato sotto i riflettori un problema da sempre radicato nella nostra società . Ragazze , donne , mamm… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid passi Sagan, contatto con tifosi mi manca, spero Covid passi Agenzia ANSA Covid in Umbria: 42 nuovi positivi. Crescono ancora ricoverati anche in Terapia intensiva

Covid, 42 nuovi positivi I dati emergono dall’aggiornamento ... Crescono, poi, anche le persone in isolamento, aumentate in un giorno dell’8,6 per cento, passando cioè dalle 2.280 di venerdì alle ...

Covid. Ondata di contagi all'ospedale civile di Venezia: 24 tra pazienti e operatori

VENEZIA È un cluster il reparto di Medicina dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Con la contabilità chiusa a ieri sera, ma altri tamponi sono in fase di analisi, ...

Covid, 42 nuovi positivi I dati emergono dall’aggiornamento ... Crescono, poi, anche le persone in isolamento, aumentate in un giorno dell’8,6 per cento, passando cioè dalle 2.280 di venerdì alle ...VENEZIA È un cluster il reparto di Medicina dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Con la contabilità chiusa a ieri sera, ma altri tamponi sono in fase di analisi, ...