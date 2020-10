Covid, contagi già in mille scuole e l'11% sono insegnanti. Così riparte la didattica online (Di sabato 3 ottobre 2020) sono oltre 1200 i positivi nelle scuole dopo la prima campanella e oltre 130 gli istituti che hanno già chiuso: i numeri dei contagi crescono di giorno in giorno, come le classi che sono... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020)oltre 1200 i positivi nelledopo la prima campanella e oltre 130 gli istituti che hanno; chiuso: i numeri deicrescono di giorno in giorno, come le classi che...

Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - Adnkronos : #Covid, 'anticorpi scompaiono presto, stimati circa 6 milioni di contagi' - IlContiAndrea : Indipendentemente dal numero crescente dei contagi, l’ipotesi delle mascherine anche all’aperto in tutta Italia, no… - pippoMR : Non si arresta l'ondata di contagi nel Palermitano, e i posti disponibili per i positivi sono esauriti. Dovrebbe t… - EDIC_Majella : Approvati 403 milioni per rimborsare al 100% i costi sostenuti dalle imprese italiane limitanti i contagi da COVID-… -