Covid, altra impennata dei contagi (2844), mai così tanti dalla fine del lockdown (Di sabato 3 ottobre 2020) Si impenna ancora la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 2.844, mai così tanti dalla fine del lockdown (ieri erano 2.499), per di più a fronte di un leggero calo dei tamponi, 118.932 oggi, circa 1.400 meno. Il totale dei casi sale così a 322.751. In aumento anche i decessi, 27 oggi contro i 23 di ieri, per un totale di 35.968. I guariti sono 1.247 (ieri 1.126), e sono in tutto 231.217. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.A trainare la crescita anche oggi è la Campania, con 401 casi, seguita da Lombardia (393), Piemonte (279), Veneto (276) e Lazio (261). Due regioni a zero, il Molise e la Valle d'Aosta. Il numero dei malati attuali cresce di altre 1.569 unità, e sono ora 55.566. Sempre in crescita i ricoveri: quelli in regime ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid altra Altra vittima nelle Marche, i decessi totali salgono a 991 AnconaToday Coronavirus, in E-R 167 nuovi casi su 10mila tamponi

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Sono 167 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 75 asintomatici rilevati da screening e indagini epidemiologiche, sulla base di quasi 10mila tamponi e oltre 2 ...

Covid, trovati in provincia 16 nuovi casi positivi

Sono 16 i nuovi casi positivi al coronavirus (6 maschi e 10 femmine) registrati oggi nella provincia di Rimini. In particolare si tratta di 12 persone con ...

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Sono 167 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 75 asintomatici rilevati da screening e indagini epidemiologiche, sulla base di quasi 10mila tamponi e oltre 2 ...

Sono 16 i nuovi casi positivi al coronavirus (6 maschi e 10 femmine) registrati oggi nella provincia di Rimini. In particolare si tratta di 12 persone con ...