Covid-19, nuova ordinanza regionale per le feste nuziali: via il limite dei partecipanti (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca ha modificato con ordinanza – come anticipato ieri – la normativa di sicurezza anti-Covid-19 per la cerimonia di nozze. La nuova ordinanza prevede che ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall 'ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle nuove prescrizioni. Gli organizzatori degli eventi e ricevimenti dovranno comunicare all'Unita' di crisi regionale ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva,. Sono anche prorogate tutte le disposizioni previste dall 'ordinanza

Sono 2844 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27 morti, che portano il totale a 35968 dall'inizio dell'emergenza ...

Covid-19: Alunno positivo, in isolamento la classe dell’istituto di Badia Polesine

[EMERGENZA CORONAVIRUS] Quarto caso che tocca da vicino la scuola, classe dell’Istituto Tecnico "Luigi Einaudi” di Badia Polesine (Rovigo) a casa in attesa del tampone, un alunno è risultato positivo ...

