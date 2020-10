Covid-19 in Italia: il racconto per immagini di Medici Senza Frontiere (Di sabato 3 ottobre 2020) I letti della terapia intensiva dell’ospedale di Lodi, le strutture per anziani delle Marche durante il lockdown, i raggi del carcere di San Vittore a Milano e i siti informali nella periferia di Roma dove abitano le comunità più vulnerabili. In questi luoghi, alcuni diventati simbolo dell’epidemia di Covid-19 in Italia, Alessio Romenzi, già premiato al World Press Photo, ha seguito i team di Medici Senza Frontiere in azione per aiutare a contenere il contagio. Da questo lavoro sono nati i 48 scatti della mostra fotografica Don’t leave me alone. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 ottobre 2020) I letti della terapia intensiva dell’ospedale di Lodi, le strutture per anziani delle Marche durante il lockdown, i raggi del carcere di San Vittore a Milano e i siti informali nella periferia di Roma dove abitano le comunità più vulnerabili. In questi luoghi, alcuni diventati simbolo dell’epidemia di Covid-19 in Italia, Alessio Romenzi, già premiato al World Press Photo, ha seguito i team di Medici Senza Frontiere in azione per aiutare a contenere il contagio. Da questo lavoro sono nati i 48 scatti della mostra fotografica Don’t leave me alone.

