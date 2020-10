Covid-19, in Campania superata quota 400 nuovi positivi: c’è anche un deceduto (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosuperata per la prima volta quota 400 nuovi positivi in un giorno in Regione Campania. E’ quanto si apprende dal bollettino giornaliero dell’Unità di Crisi della Regione Campania. A fronte dell’aumento dei positivi si registra anche una diminuzione dei tamponi effettuati, quasi 7500. Di seguito il bollettino completo: positivi del giorno: 401 Tamponi del giorno: 7.498 Totale positivi: 13.925 Totale tamponi: 620.282 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 465 Guariti del giorno: 103 Totale guariti: 6.418 L'articolo Covid-19, in Campania superata quota 400 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoper la prima volta400in un giorno in Regione. E’ quanto si apprende dal bollettino giornaliero dell’Unità di Crisi della Regione. A fronte dell’aumento deisi registrauna diminuzione dei tamponi effettuati, quasi 7500. Di seguito il bollettino completo:del giorno: 401 Tamponi del giorno: 7.498 Totale: 13.925 Totale tamponi: 620.282 ​Deceduti del giorno: 1 Totale deceduti: 465 Guariti del giorno: 103 Totale guariti: 6.418 L'articolo-19, in400 ...

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, PRIME MISURE DRASTICHE ?SI BLOCCA LA MOVIDA ? Consulta la news e l’ordinanza n. 75 con i relativi alleg… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - SkyTG24 : Covid, stretta su movida in Campania. De Luca: “Penultima ordinanza, poi chiudo tutto” - occhio_notizie : ???? #Covid in #Campania, boom di contagi: 401 in 24 ore - irpiniatimes1 : Covid-19 Campania, più di 400 contagi in un 24 ore -